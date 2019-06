Zeman radí Babišovi, aby demonstrace ignoroval. Jediná úspěšná podle něj byla v roce 1989

Poslední demonstrace se uskutečnila v úterý na Václavském náměstí. Další má být v neděli 23. června v Praze na Letné. „Já jsem v roce 1989 na Letné byl. A to byla demonstrace, která měla smysl. Podle mého skromného názoru dnešní demonstrace sice smysl nemají, ale když se tam někdo chce přijet vyřádit, ať to dělá,“ řekl Zeman. „Já uklidňuji společnost tím, že jednám s politiky. Nebudu jednat se zběhlým studentem, který by měl dokončit svá studia a na trhu si najít nějaké zaměstnání, protože organizace protivládních demonstrací rozhodně není perspektivní profese,“ řekl Zeman na adresu jednoho z organizátorů demonstrací Mikuláše Mináře.

Zemanovi se také líbila sobotní Babišova slova, která pronesl v Bratislavě. Babiš tam řekl, že Česká republika není Slovensko a v České republice se nebude měnit vláda na základě demonstrací.

Přečtěte si komentář: Příliš brzy na vítězství

Čtěte také: