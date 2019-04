Zeman: Pelikán se v kauze Nikulin podbízel Spojeným státům

„Pan exministr Pelikán (za ANO) měl být ministrem spravedlnosti suverénní České republiky. Neměl být servilním subalterním úředníkem, který se podbízí zahraniční velmoci,“ uvedl Zeman v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov. „Pokud se (Pelikán) rozhodl postupovat proti právnímu názoru, který byl celkem evidentní, tak možná že byl pod jistým tlakem,“ doplnil.

Zeman připustil, že o Nikulinově vydání věděl také premiér Andrej Babiš (ANO). „Já si nejsem jist, jestli byl informován i o právních důsledcích, to znamená o té stížnosti advokátů Nikulina,“ doplnil.

Nikulin byl zatčen v Praze v roce 2016 na základě amerického zatykače. Americké velvyslanectví pak požádalo Česko o vydání Nikulina do USA kvůli krádeži dat z více než 167 milionů účtů mezinárodní sociální sítě LinkedIn a desítek milionů účtů dalších firem. Zároveň o vydání Nikulina požádalo i Rusko kvůli internetové krádeži 3450 dolarů (asi 80.000 korun). Ministr Pelikán rozhodl v březnu 2018 o vydání Nikulina do USA poté, co Ústavní soud zamítl Nikulinovu stížnost proti přípustnosti vydání do Spojených států.

Tento týden ÚS rozhodl, že Pelikán porušil hackerova práva, když nepočkal před vydáním na definitivní vyřešení Nikulinovy žádosti o azyl. Soud tedy Pelikánovo rozhodnutí zrušil, a to i přesto, že Nikulin nakonec azyl nezískal. Verdikt ÚS Nikulinovi otevírá cestu k možnému odškodnění, uvedl Rusův advokát Martin Sadílek.

