Zeman jednal s Babišem. Platové požadavky odborů označili za přemrštěné

„Odbory požadují navýšení o deset procent, což by bylo dalších pět miliard korun navíc, a shodli jsme se, že debatu sice musíme vést, ale takové navyšování platů není adekvátní,“ uvedla Schillerová.

Vláda a odbory se nedohodly na růstu platů ve veřejném sektoru již na počátku července. Dále ale budou jednat o několika variantách přidání, které má propočítat ministerstvo práce. Dohoda o tom, o kolik a od kdy si zaměstnanci státu a veřejných služeb polepší, by mohla být do poloviny srpna. „Chceme navyšovat především těm, kteří mají nejméně, například v kultuře, a nechceme plošné navyšování,“ zopakoval dnes Babiš.

Zároveň se Schillerovou zopakovali, že důraz je v návrhu rozpočtu kladen na školství, důchody, investice a dopravní infrastrukturu. Začátkem srpna by měly podle ministryně začít pravidelné debaty ministerstva financí s jednotlivými ministry o rozpočtu jednotlivých resortů. Babiš uvedl, že vládu čeká ještě debata s koaličními ministry o jejich představách o rozpočtu. Jednání bude pokračovat po vládních prázdninách. „Určitě budeme ještě diskutovat s kolegy a hlavně na ně tlačit, aby taky hledali úspory ve svých resortech,“ řekl premiér.

MF mimo jiné také navrhuje v rozpočtu omezit neobsazená tabulková místa na úřadech, na které jsou vypláceny peníze. Krácení se nemá týkat regionálního školství a parlamentních kapitol, uvádí materiál. Opatření by podle ministerstva mělo uspořit 3,4 miliardy korun a snížit počet míst o 2221. Jako příklad hledání úspor dnes uvedla ministryně financí dotace neziskovému sektoru, vláda podle ní bude analyzovat, zda jsou všechny tyto dotační programy nezbytné.

Prezident se podle Schillerové také zajímal především o to, z čeho MF vycházelo při sestavování návrhu rozpočtu. „Shodli jsme se na tom, že veřejné finance i údaje o ekonomice jsou velmi dobré,“ řekla. Uvedla zároveň, že se Zemanem nehovořili o jeho výhradách k navrhovanému schodku 50 miliard korun. Prezident v nedávném projevu ve Sněmovně řekl, že je pro deficit v době krize, ale ne v době růstu ekonomiky.

„Já si myslím, že je potřeba hodnotit ten rozpočet hlavně jak dopadne. To, že my plánujeme deficit, ještě neznamená, že ten rozpočet dopadne s deficitem,“ prohlásil Babiš. Uváděl příklady z minulých let, kdy rozpočty skončily proti očekávání lépe.

Jednání expertního týmu komentovala ještě v jeho průběhu ODS. Podle ekonomického experta strany Jana Skopečka by měl Zeman vyslat jasný signál, že jako prezident nepodepíše rozpočet se schodkem 50 miliard v době ekonomického růstu. „Je to jediná a efektivní cesta, jak prezident republiky může dosáhnout toho, co zcela správně veřejně říkal před hlasováním o důvěře vládě v Poslanecké sněmovně, a sice, že v dnešních ekonomických podmínkách bychom měli mít rozpočet vyrovnaný, ne-li přebytkový,“ uvedl Skopeček v tiskovém prohlášení ODS.