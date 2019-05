Zeman Babišovi navrhl, aby se Staňkem počkal na výsledky šetření

Zeman v úterý po setkání se Staňkem odmítl přijmout jeho demisi. Zdůvodnil to tím, že Staněk odhalil na ministerstvu kultury „závažná ekonomická pochybení“ a neměl by být za tato odhalení trestán. „Pro další postup doporučuji vyčkat výsledků trestního oznámení, které docent Staněk podal ve věci rozkrádání ve svém resortu,“ napsal prezident Babišovi.

Staněk podal trestní oznámení na bývalého ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta, ale také na dva bývalé ředitele Muzea umění v Olomouci, a to odvolaného Michala Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala. Babiš ale na dnešní tiskové konferenci na veletrhu IDET v Brně hovořil pouze o trestním oznámení na Fajta. Prezident mu v dopisu napsal, že Staněk neudělal nic špatného, rozkryl údajné praktiky, které jsou v rozporu se zákony a podal trestní oznámení. „Že zkrátka Národní galerie nefungovala ekonomicky transparentně, to je ten důvod, proč prezident odmítl tu demisi,“ řekl Babiš. Policie trestní oznámení stále prověřuje, řekl dnes na dotaz ČTK mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Premiér nyní čeká, až dostane žádost od předsedy ČSSD Jana Hamáčka. „Předpokládám, že navrhne odvolání a já následně požádám pana prezidenta, aby ministra Staňka odvolal. Je to v rámci koaliční dohody, kde v personálním obsazení pěti ministerstev, které jsou ve správě ČSSD, tak musím postupovat,“ popsal Babiš další postup.

Babiš se má s Hamáčkem setkat ve čtvrtek, zřejmě po interpelacích ve Sněmovně. Dnes byl premiér s Hamáčkem v kontaktu jen přes mobil. Babiš se bude chtít sejít i s místopředsedou sociální demokracie Michalem Šmardou, jehož nominace na ministra kultury ho překvapila. „Pan Šmarda byl zásadně proti vstupu ČSSD do vlády, tak mě překvapuje, že je nominován do vlády. Vystupoval velice negativně vůči vládě ČSSD s hnutím ANO, tak určitě budu mít zájem se s ním setkat a vyslechnout, jak to v té vládě myslí,“ řekl dnes novinářům Babiš.

Staněk v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice za odvolání Fajta a Soukupa. V samostatné České republice se v čele ministerstva kultury vystřídalo 17 ministrů (včetně Antonína Staňka a Zdeňka Nováka, který byl v roce 2005 krátce pověřen řízením ministerstva) a většina z nich měla zkušenosti z řízení některé kulturní či církevní instituce či byli činnými umělci. Výjimkou byl ministr Jaromír Talíř (KDU-ČSL; ministrem 1996-98), projektant a komunální politik, který však byl před nástupem do funkce více než rok náměstkem na ministerstvu kultury. Přímou zkušenost s působením v oblasti kultury neměl ani Václav Jehlička (KDU-ČSL; 2007-09), profesí učitel, který byl před nástupem do čela ministerstva dlouholetým starostou Telče a senátorem. Komunálním politikem s původní profesí nesouvisející s kulturou byl také stomatolog Jiří Besser (za TOP 09/STAN; 2010-11), který byl před nástupem do funkce dlouholetým starostou Berouna. Jeho nástupkyně Alena Hanáková (za STAN; 2011-13) pracovala jako učitelka a vychovatelka a byla starostkou Vizovic.

Šmarda je místopředsedou ČSSD teprve od března • Michal Šmarda, který byl letos v březnu zvolen řadovým místopředsedou sociální demokracie s největší podporou delegátů sjezdu, je dlouholetým starostou Nového Města na Moravě. V zastupitelstvu zasedá od roku 2006, v čele radnice pak působí od roku 2010; v roce 2016 byl krátce krajským zastupitelem. Jeho éra je spjata například s organizací MS v biatlonu nebo horských kol. Za ČSSD několikrát kandidoval v krajských a parlamentních volbách. Loni byl například na druhém místě kandidátky ČSSD na Vysočině, do Parlamentu se z ní ale dostala jen jednička, hejtman a nestraník Jiří Běhounek. • Členem ČSSD je od roku 1993, v 90. letech patřil k vlivným členům Mladých sociálních demokratů, mimo jiné vedl jihomoravské sdružení této organizace. Po volbách v roce 1998 jej sociální demokraté nominovali do vedení Fondu dětí a mládeže, který měl na starosti správu majetku po někdejším Socialistickém svazu mládeže. Šmardovo jméno se později v médiích objevilo v souvislosti s některými údajně nevýhodnými transakcemi fondu, on sám ale odmítal, že se dopustil něčeho nekalého. • V roce 1993 maturoval na gymnáziu v rodném Novém Městě na Moravě, později se věnoval mediálnímu, politickému a organizačnímu poradenství. V letech 1998 až 2014 působil Šmarda jako asistent a poradce poslanců nebo Dagmar Zvěřinové, senátorky za ČSSD v obvodě Žďár nad Sázavou. Byl také členem ústředních orgánů sociální demokracie a pro stranu vedl několik volebních kampaní. • Nejvýraznější bylo dosud Šmardovo působení v komunální politice, do novoměstského zastupitelstva se poprvé dostal na podzim 2006, o čtyři roky později usedl do křesla starosty. Loni kolem voleb vzbudil pozornost tím, že sociální demokraté v Novém Městě na Moravě nekandidovali pod hlavičkou ČSSD. Kandidátka nesla jméno za Lepší Nové Město a z 23 na ní zapsaných lidí bylo 13 nestraníků. • „Je docela dost lidí, kteří nám ve městě fandí a podporují nás, zároveň ale mají výhrady k centrální politice sociální demokracie. A když bychom je přizvali na kandidátku ČSSD, tak by s námi nekandidovali. Než abychom za každou cenu drželi značku, je pro nás důležitější být otevřenější a přijímat nové myšlenky,“ vysvětlil v tento krok Šmarda, který ale odmítl, že by šlo o taktiku jak skrýt značku ČSSD.

