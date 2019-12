Zeman abolici Babišovi neudělí, nechá pracovat policii a Šarocha

Zeman navíc připomněl, že abolici nechce sám Babiš. „Abolice vyžaduje kontrasignaci. A to buď premiéra, nebo jím pověřeného člena vlády. Jestliže tedy sám premiér abolici odmítá, tak je technicky nemožné ji provést. Ale já v tomto konkrétním případě zatím pro abolici ani nevidím důvod,“ uvedl Zeman v rozhovoru pro sobotní vydání deníku, jehož část dnes zveřejnil web iDnes.cz. Prezident potvrdil, že o záležitosti ve středu telefonicky s Babišem hovořil.

Prezident v září řekl, že by premiérovi abolici udělil v případě, že by nejvyšší státní zástupce rozhodl o obnovení trestního stíhání. Své prohlášení zpětně nepovažuje za chybu. „Kdybych to téma neotevřel, tak nemohu vyloučit, že by nejvyšší státní zástupce posunul tento případ k obžalobě. Nemohu to vyloučit, neříkám nic jiného,“ uvedl.

Pro abolici nevidí vedle toho důvod i kvůli tomu, že nebude pokračovat stíhání rodinných příslušníků premiéra. „Za druhé (Pavel Zeman) ponechal doktora Šarocha jako dozorujícího státního zástupce. No, a za třetí vyzval policii, ať tento případ došetří. Abolice není od toho, aby prezident zasahoval do práce policie,“ konstatoval.