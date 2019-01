Zdanění církevních restitucí může financovat opravy památek, říká Zeman

Ministr Staněk se s prezidentem sešel ve středu na Pražském hradě. Během této schůzky podle Zemana Staněk řekl, že navrhne, aby výnos ze zdanění restitucí byl použit na fond na opravy kulturních památek. „Já si myslím, že to je velmi hezký návrh. Kdyby to spolkl státní rozpočet, a tam se to rozplynulo, tak to nemá ten účel, který by to mělo mít, a to právě oprava kulturních památek,“ řekl Zeman v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov.

Stát by měl náhrady danit podle schváleného znění novely od příštího roku. Podle zdůvodnění komunistů tak může získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard, které církvím podle zákona a následně uzavřených smluv v rámci restitucí posílá. Zdanění peněžité části restitucí patřilo k podmínkám komunistů pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Podle pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky narušuje komunistická novela ústavnost a právní jistotu v Česku. Opozice i komunisté očekávají, že spor o zdanění skončí u Ústavního soudu.

Restituční zákon počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon ale také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na činnost církví se tak postupně snižují až na nulu v roce 2030.

