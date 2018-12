Zákon o sociálním podnikání by mohl platit od roku 2020, sociální podniky již fungují

Sociální podnikání v Česku by mohlo po letech příprav dostat jasná pravidla. Vláda by měla v brzké době mít návrh zákona, který by upravoval fungování sociálních a integračních podniků i jejich podporu. Norma by pak mohla podle plánu platit od roku 2020, uvedla to vládní zmocněnkyně pro lidská práva Martina Štěpánková. Sociální podniky v Česku už fungují.