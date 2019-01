Zákaz dvojí kvality potravin v EU je opět ve hře, pomohl tlak visegrádu

„Zpátky ve hře je to určitě. Pevně doufám, že se nám to povede,“ řekl Toman novinářům při odchodu z dnešního jednání se svými evropskými kolegy v Bruselu. Ministr zemědělství nyní předsednického Rumunska Petre Daea potvrdil, že cílem jeho země je získat od členských zemí společný mandát pro finální vyjednávání s Evropským parlamentem.

Problém, kdy jsou na trh v různých zemích EU uváděny identicky vyhlížející produkty, které se ovšem liší složením, navrhla Evropská komise loni v dubnu řešit v rámci poměrně rozsáhlé úpravy pravidel, jež chrání evropské spotřebitele před nekalými obchodními praktikami.

Téma dlouhodobě trápí právě státy ve střední a východní části EU. Poměrně dlouho tak ministrům z těchto zemí trvalo, než své západoevropské kolegy přesvědčili o nutnosti věc řešit. Rakušané ale koncem loňského roku zařazení dvojí kvality potravin mezi nekalé obchodní praktiky svým postupem znemožnili.

Podle Tomana věc nynější rumunské předsednictví zařadilo do svého programu. V prvním pololetí by tak měly být příslušné změny schváleny, přes možné námitky zemí jako je Německo či právě Rakousko. „My se snažíme získat prostor na to, aby dvojí kvalita byla zakázaná, aby občané České republiky nebyli občany druhé kategorie,“ podotkl Toman.

Členské státy se na svém postoji k návrhu nových spotřebitelských pravidel musejí shodnout, aby mohly začít vyjednávat s europarlamentem o jejich finální podobě. Minulý týden přijal významný výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu svůj postoj k návrhu, v němž dvojí kvalitu potravin za nekalou obchodní praktiku jasně označil.

