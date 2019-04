Žádný strach z brexitu. Buffett chce investovat v Británii

Americký miliardář a filantrop Warren Buffett je připraven investovat v Británii, a to bez ohledu na brexit. Osmaosmdesátiletý šéf investiční společnosti Berkshire Hathaway to řekl v obsáhlém rozhovoru, který poskytl britskému ekonomickému listu Financial Times (FT). Znamená to, že po velkých akvizicích se Buffett nepoohlíží už jen ve Spojených státech, ale i jinde.