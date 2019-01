Zablokování brexitu je pravděpodobnější než odchod bez dohody, varuje Mayová

„Ve Westminsteru jsou někteří lidé, kteří si přejí odložit či dokonce zastavit brexit a kteří využijí jakéhokoli nástroje, aby toho dosáhli,“ uvedla Mayová s odkazem na sídlo britského parlamentu ve Westminsterském paláci. Zablokování odchodu Británie z EU je přitom podle ní nyní mnohem pravděpodobnější než neřízený brexit bez dohody.

Britská premiérka dnes také řekla, že se jí podařilo získat od EU „hodnotné záruky“, jež by podle ní mohly upokojit poslance, kterým vadí v brexitové dohodě takzvaná irská pojistka. Ta má zajistit, aby na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, která zůstává součástí EU, nevznikl po brexitu přísný hraniční režim. Mnoho poslanců v ní ale vidí riziko dlouhodobého připoutání Británie k unijním strukturám.

Mayová v projevu zároveň zdůraznila, že usilovně pracuje na tom, aby v úterý poslanci její dohodu s EU schválili. Několik zákonodárců podle ní od prosince změnilo názor a postaví se na její stranu. Zároveň přiznala, že si je vědoma, že záruky, které se objevily v dopise zaslaném do Británie předsedy Evropské rady Donaldem Tuskem a Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem, nezachází pro mnohé britské zákonodárce stále dostatečně daleko.

V reakci na informace listu The Guardian, podle kterého by se mohl termín brexitu odložit přinejmenším do července, Mayová uvedla, že by Británie podle ní neměla žádat o odložení brexitu a měla by z EU vystoupit podle plánu: tedy 29. března letošního roku.

