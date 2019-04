Vysoké úroky zpomalují ekonomiku, prohlásil Trump. Vyzval Fed ke snížení sazeb

„Osobně si myslím, že Fed by měl úroky snížit,“ řekl dnes prezident ve Washingtonu. „Opravdu nás brzdí,“ dodal s odkazem na zvyšování základní úrokové sazby, ke kterému Fed loni přistoupil hned čtyřikrát.

Trump se vyslovil i proti nynějšímu prodeji dluhopisů z portfolia Fedu. Centrální banka je v letech 2008 až 2014 nakupovala v reakci na finanční krizi, aby tak na trh dostala více peněz. Vynaložila na to biliony dolarů. Se záměrem nynější prodej dluhopisů pozastavit přitom Fed už dříve přišel sám.

Trump v minulosti kritizoval práci Fedu opakovaně, čímž zavdal příčinu k obavám, zda není ohrožena nezávislost této instituce. Šéfem Fedu je teď Jerome Powell, kterého současný prezident do funkce jmenoval před dvěma lety a sám ho i navrhl. Další Trumpem jmenovaní členové Fedu zvyšování sazeb také podporují, napsala agentura DPA.

Výjimku by představoval dlouholetý Trumpův spojenec Stephen Moore, jehož nominaci do Rady guvernérů Fedu prezident oznámil před dvěma týdny. Konzervativní ekonomický komentátor podobně jako Trump centrální banku za zvyšování sazeb kritizuje. Tento týden prezident uvedl, že na druhém uvolněném místě v sedmičlenné Radě by rád viděl Hermana Caina, který dříve šéfoval řetězci pizzerií, sám kandidoval na prezidenta USA a nyní finančně podporuje Trumpovo znovuzvolení do této funkce.

Despite the unnecessary and destructive actions taken by the Fed, the Economy is looking very strong, the China and USMCA deals are moving along nicely, there is little or no Inflation, and USA optimism is very high!