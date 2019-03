Vyšetřování Trumpa má po dvou letech výslednou zprávu. Na tahu je ministr spravedlnosti

Vyšetřování možného ruského vměšování do prezidentských voleb bylo od svého počátku v květnu 2017 považováno za velkou hrozbu pro Trumpův politický osud. Do této chvíle bylo v důsledku práce Muellerova týmu obžalováno 34 osob a tři organizace, přičemž už padlo i pět odsuzujících verdiktů. Trump i Moskva veškerá obvinění ze spiknutí s cílem ovlivnit prezidentské volby v roce 2016 odmítají.

Dlouho očekávané závěry vyšetřování má nyní v rukách mnistr spravedlnosti Barr, který je zároveň generálním prokurátorem. Tomu ale musel Mueller předložit pouze vysvětlení svých rozhodnutí o stíhání či nestíhání zapojených osob. Podle zdrojů agentury AP a televize CNN zvláštní vyšetřovatel nedoporučuje nikoho dalšího obvinit.

Barr dříve avizoval, že závěry vyšetřování zpracuje do dvou vlastních zpráv, z nichž jednu dostanou američtí zákonodárci, druhá bude určena pro veřejnost. Kompletní obsah Muellerovy zprávy by se při tom k běžným občanům vůbec nemusel dostat.

„Zprávu zkoumám a předpokládám, že už tento víkend bych mohl být v pozici, abych s vámi konzultoval hlavní závěry zvláštního vyšetřovatele,“ napsal Barr v dopise šéfům právních výborů americké Sněmovny reprezentantů a Senátu. Agentura Reuters následně s odvoláním na vysoce postavenou osobu na ministerstvu spravedlnosti informovala, že hlavní závěry Muellerova vyšetřování budou zveřejněny v momentě, kdy budou předloženy Kongresu.

Vyšetřovatel Mueller se zodpovídá pouze ministerstvu spravedlnosti, nikoli například Bílému domu. Není tudíž jasné, za jakých okolností by se k jeho zjištěním mohl dostat prezident Trump nebo jeho právníci. Generální prokurátor během výpovědí v Senátu před nástupem do funkce slíbil, že neumožní jakékoli zásahy Bílého domu do vyšetřování.

Všechny zdi světa. „Donaldův val“ má mnoho předchůdců

Trumpovi právníci uvedli, že je informace o předání zprávy generálnímu prokurátorovi „potěšila“ a že o „následných vhodných krocích“ rozhodne Barr. Prezident Trump tento týden prohlásil, že nemá nic proti tomu, aby se americká veřejnost s obsahem zprávy zvláštního vyšetřovatele seznámila. „Ať je to venku, ať to lidé vidí… uvidíme, co se stane,“ řekl.

Po zveřejnění dokumentu nyní volají představitelé republikánů i demokratů. Podle republikánského senátora Chucka Grassleyho je to nutné, „aby se konečně skoncovalo se spekulacemi a narážkami, které se nad touto vládou vznáší od samého počátku“.

Za nezbytné označili zveřejnění závěrů i demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová a šéf senátních demokratů Chuck Schumer. Předseda výboru Sněmovny reprezentantů pro kontrolu zpravodajských služeb Adam Schiff v rozhovoru se CNN řekl, že jeho výbor Muellera nebo další předvolá, pokud to bude nutné pro obdržení klíčových informací.

Čtěte také: