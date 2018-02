Vondrák: zůstanu hejtman i poslanec

Vondrák dnes řekl, že Vildumetzová byla v jiné situaci než on. „Už před volbou do Poslanecké sněmovny prohlašovala, že nechce tyto dvě věci kumulovat čili v tom byl asi ten zásadní rozdíl,“ uvedl Vondrák.

Hejtman naopak opakovaně uváděl, že by si rád ponechal oba posty. „Má i tu jistou výhodu, že bydlí v Praze, takže pro ni bylo přirozené v té Poslanecké sněmovně zůstat,“ řekl o Vildumetzové. I po několika měsících fungování v obou funkcích je přesvědčen, že to má spíše pozitivní dopady. Poukazoval například na to, že s řadou ministrů může některé záležitosti probrat přímo ve Sněmovně.

„Je to samozřejmě o volném čase a vypětí, které je samozřejmě vyšší, ale zatím nemám ten pocit, že bych musel takovéto rozhodnutí učinit,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje.

Vildumetzová se vzdá funkce hejtmanky. Zůstane jen poslankyní

S hromaděním funkcí nesouhlasí ani předseda hnutí ANO a premiér v demisi Andrej Babiš, který už v minulosti vyjádřil naději, že si členové ANO se souběhem funkcí časem jednu vyberou. Vondrák přesto neočekává, že by se na něj zvýšil tlak, aby se rozhodl pouze pro jednu z funkcí.

„Jsem schopen posoudit sám, kdy to má oprávnění a kdy ne. Jsem připraven, pokud se ukáže, že to bude mít nějaký negativní vliv na to co dělám tady nebo v Poslanecké sněmovně, zůstat v kraji. Zatím to ale takhle necítím,“ řekl Vondrák.

Souběh funkcí už před Vildumetzovou ukončila například středočeská hejtmanka za ANO Jaroslava Pokorná Jermanová, která se naopak rozhodla vzdát poslaneckého mandátu.

