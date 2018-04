Vondráček: Babiš by v případě demise ministrů za ČSSD odstoupil

Předseda vlády a ANO Andrej Babiš by podle šéfa Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) odstoupil z funkce premiéra, pokud by z chystané společné vlády odešli ministři za ČSSD. Do koaliční smlouvy ale taková podmínka nepatří, uvedl dnes Vondráček. Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) namítal, že Babiš mění názory podle toho, jak se mu to hodí. Představitelé ANO dnes také uvedli, že hnutí nemá žádnou náhradní variantu pro sestavení vlády, pokud by nevyjednala společný kabinet s ČSSD a s podporou KSČM.