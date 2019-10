Volební průzkum: ANO drží se 30 procenty náskok. Piráti oslabují, ČSSD roste

Do Sněmovny by se podle zářijového volebního modelu CVVM dostali ještě komunisté. Lidovci, Starostové a TOP 09 zůstali těsně pod pětiprocentní hranicí pro vstup do dolní komory.

Piráti by podle CVVM získali 13 procent hlasů, o čtyři procentní body méně než v červnu. ODS by volilo 12 procent lidí, tedy o tři procentní body méně než před letními prázdninami. Podpora sociálních demokratů v září vystoupala na 9,5 procenta, KSČM a SPD měly po 8,5 procenta. V případě Pirátů, ODS, ČSSD a SPD se posuny podle CVVM „pohybují na hraně statistické významnosti“. U Pirátů a sociálních demokratů se jejich podpora vrátila na úroveň z letošního května, dodalo CVVM.

KDU-ČSL a STAN měly po 4,5 procenta hlasů. Podpora TOP 09 byla čtyřprocentní, tedy o jeden procentní bod vyšší než v červnu. U těchto uskupení nelze podle CVVM vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů říci, zda by se do Sněmovny dostaly či nedostaly.

Volební model CVVM září 2019 ( Autor: CVVM )

Zdroj: CVVM

Průzkum se uskutečnil od 7. do 17. září, tedy v době zastavení trestního stíhání proti předsedovi vlády a ANO Andreji Babišovi a ještě před ustavujícím sjezdem hnutí Trikolóra, které mělo dvouprocentní podporu, upozornilo CVVM.

Průzkumu se zúčastnilo 698 respondentů s volebním právem. Pokud by se volby konaly v září, zúčastnilo by se jich podle vlastního vyjádření 59 procent občanů České republiky. Reálná účast ve volbách v říjnu 2017 byla 60,8 procenta.

Volební model CVVM není předpovědí výsledků voleb, ale na základě získaných odpovědí o preferované straně, jistotě volby a ochotě jít k volbám informuje o rozložení voličské podpory v době průzkumu. Pracuje s pravděpodobností, zda respondent dorazí k volbám, a zohledňuje váhání voličů mezi více stranami.

