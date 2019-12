Gabbardová se do pole demokratických kandidátů zařadila mezi prvními, svůj úmysl zabojovat o prezidentský úřad oznámila už na začátku roku 2019 v interview na stanici CNN. Tenkrát uvedla, že se v kampani zaměří hlavně na otázky války a míru. Během jedné z debat pak tato veteránka z Iráku, kde sloužila v řadách havajské Národní gardy, vyzvala ke změně zahraniční politiky USA, která podle ní prosazuje změny režimů za pomocí válek.

Osmatřicetiletá politička se řadí mezi liberální křídlo Demokratické strany. V minulých volbách podporovala výrazně levicového Bernieho Sanderse. Jeho tehdejší přemožitelka Hillary Clintonová se do Gabbardové před nadcházejícími volbami tvrdě opřela. Podle ní tlačí Rusko na demokratku, aby kandidovala jako nezávislá a rozdělila tím liberální voliče. Tím by vznikl prostor pro opětovné zvolení Donalda Trumpa. Clintonová nikoho nejmenovala, obecně se však předpokládá, že myslela právě Gabbardovou.

Gabbardová se proti výrokům Clintonové ohradila. Bývalou ministryni zahraničí a neúspěšnou kandidátku na prezidentku obvinila, že se snaží zničit její pověst a zároveň ji vyzvala, aby se do boje o Bílý dům znovu zapojila a neschovávala se za ostatní.

Domnělá spolupráce s Ruskem není jedinou kontroverzí, která provází kampaň političky z Havaje. Gabbardová se dostala pod palbu vlastních stranických kolegů poté, co se tajně vydala do Sýrie, kde se setkala s prezidentem Bašárem Asadem, jenž je obviněn z válečných zločinů a genocidy. Následně vyjádřila pochybnosti, zda Asad stojí za chemickým útokem proti civilnímu obyvatelstvu, po němž USA zaútočily na syrské letecké základny. Demokraty naštvala i tím, že se v roce 2016 setkala s Trumpem v době mezi jeho zvolením a nástupem do funkce prezidenta Spojených států.

Průzkumy zatím Gabbardové příliš šancí nedávají, její podpora se pohybuje maximálně kolem pěti procent. Šanci pro ni může znamenat odstoupení Kamaly Harrisové z kampaně, jejíž část voličů by Gabbardová mohla získat.

Tulsi Gabbardová (38) Datum narození: 12. dubna 1981 2004 – 2005: členka havajské Národní gardy ve válce v Iráku Od roku 2013 členka Sněmovny reprezentantů USA za stát Havaj. Je odpůrkyní vojenských zásahů, v otázce boje s terorismem se ale označuje za „jestřába“. Je podruhé vdaná.

