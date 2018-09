Vláda schválila rozpočet na příští rok se schodkem 40 miliard

Celkové výdaje rozpočtu navrhuje ministerstvo financí na 1,505 bilionu korun a příjmy 1,465 bilionu korun. S deficitem 40 miliard korun úřad počítá i v letech 2020 a 2021. Letos je rozpočet schválen se schodkem 50 miliard korun, k dnešnímu dni je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) přebytek rozpočtu zhruba deset miliard korun.

„Ten rozpočet řeší tu hlavní strategii naší vlády, tedy důchody, navýšení platů učitelů. A prosadili jsme navýšení platů, kde je to potřebné,“ uvedl premiér. Stejně tak podle něj vláda zvýšila objem investic.

Schodek rozpočtu podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) představuje 0,7 procenta hrubého domácího produktu. „Veřejné finance jako celek jsou v přebytku 1,6 procenta HDP a příští rok to odhadujeme na jedno procento,“ řekla.

Výdaje na důchody se v návrhu zvyšují kvůli schválené valorizaci o 37,8 miliardy korun. Na školství putuje navíc 28,6 miliardy korun a na dopravní infrastrukturu téměř o 11 miliard více. Kapitálové výdaje z národních zdrojů, tedy investice vlády, by měly podle ministerstva stoupnout o 21 miliard korun na 79,6 miliardy korun.

Návrh rozpočtu obsahuje také rušení neobsazených míst na ministerstvech, na které úřady dostávají peníze. Mministerstvo navrhlo zrušit zhruba 1300 míst, což by mělo přinést úsporu kolem 3,4 miliardy korun.

Opozice návrhu vyčítá nízký podíl investic a vysoký deficit v době hospodářského růstu. Deficit nepovažuje za optimální ani Národní rozpočtová rada. Podle rady by se měla v následujících dvou letech nominální výše schodku státního rozpočtu snižovat. Schillerová (za ANO) uvedla, že návrh rozpočtu na příští rok je „maximum možného“. Vláda musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Sněmovny do konce září.¨

Tarifní platy učitelů by měly o od příštího roku stoupnout o deset procent a tarifní platy příslušníků bezpečnostních sborů o dvě procenta. Těm zároveň stoupne minimálně o 2000 korun rizikový příplatek. Tarifní platy ostatních zaměstnanců placených ze státního rozpočtu vzrostou o pět procent.

Celkový nárůst objemu platů by pak měl být u pedagogů o 15 procent a nepedagogických pracovníků o deset procent. U ostatních pracovníků se nejvyšší procentuální nárůst bude týkat civilních zaměstnanců státních zastupitelství (15,9 procenta) a soudů (13,9 procenta).

Výdaje na platy zaměstnanců placených ze státního rozpočtu by tak měly celkově stoupnout o 29,82 miliardy korun na celkových 282 miliard korun. Růst platů ve veřejné sféře o osm procent přitom kritizují Hospodářská komora i Svaz průmyslu a dopravy ČR. Důvodem je, že růst je vyšší než v soukromé sféře. Ta přitom platy ve státním sektoru financuje.

Spolu se zákonem o státním rozpočtu dnes kabinet schválil doprovodné normy, například o zvýšení důchodů, které je do plánu hospodaření státu zahrnuto, či o rozpočtu státního fondu bydlení.

Menšinový kabinet rozpočet projednal minulý týden i se sociálními partnery na tripartitě. Zeman ve čtvrtek řekl, že vláda má od něj ohledně rozpočtu jedničku s hvězdičkou. Váží si toho, že Schillerová původně plánovaný schodek rozpočtu 50 miliard korun snížila na 40 miliard. Je to podle něj cesta k vyrovnanému rozpočtu v příštích letech.

