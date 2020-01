Vláda projedná vyslání vojáků do Mali, Nigeru a Čadu. Náklady přesáhnou půl miliardy korun

Náklady ministerstvo obrany odhaduje na 598 milionů korun. Mali, Niger i Čad s přítomností českých vojáků souhlasí.

Čeští vojáci by se měli nově stát součástí rozšířené operace Barkhane. Evropské země plánují vytvořit společnou jednotku pod názvem Takuba. V regionu nahradí francouzské síly. Úkolem vojáků bude pokračovat v asistenci a poradenství malijským jednotkám a budou je doprovázet i do bojových operací. „Francie tuto operaci zahájila v srpnu 2014 a v loňském roce pozvala evropské země, aby se do ní zapojily,“ uvedl Vala. Prioritou francouzské armády nyní bude přesunout úsilí do jiných částí Mali.

Čeští vojáci by měli působit hlavně v Mali. Do Nigeru by se dostali v případě přeshraničních operací při pronásledování teroristických skupin nebo při logistických transportech. Jednotlivci by také působili v Čadu, kde sídlí velitelství operace.

Tucet je jen začátek: nových amerických helikoptér bude nad Českem více

Vrtulník UH-1Y Venom ( Autor: Profimedia.cz )

Česko má nyní v Mali zhruba 120 vojáků. Letos česká armáda převezme velení výcvikové mise Evropské unie v Mali (EUTM Mali), vojáci budou mít půlroční velitelskou zodpovědnost. Hlavním úkolem mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády, která bojuje proti islámským radikálům.

Souběžně s misí EU má v Mali svou misi MINUSMA také Organizace spojených národů (OSN). Klade si za cíl zajistit bezpečnost a vytvořit podmínky pro další humanitární a politickou asistenci malijské vládě. Česká armáda v ní má pět vojáků. Na rozdíl od operace Barkhane ale mise nevedou aktivní operace v boji proti teroristickým skupinám.

