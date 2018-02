Vláda schválila novelu zákona o zbraních. Občanští demokraté ji odmítají

Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (za ANO) Česko muselo směrnici do národního práva přenést do 14. září. Bylo přitom vyloučeno, aby se do té doby vyřešil spor o směrnici u evropského soudu. Proto kabinet zákon přijal, aby se Česko nevystavilo evropským sankcím, uvedl Metnar. O stažení žaloby ale Česko podle ministra neuvažuje.

Metnar na tiskové konferenci řekl, že vláda převzala směrnici jen v nejmenší nutné míře. „Nikdo nebude lidem žádné zbraně brát,“ uvedl. „Změny se v zásadě omezují jen na zavedení administrativních opatření,“ doplnil.

Podle novely se dosavadní kategorie zbraní rozšíří o dvě nové. Budou do nich spadat legálně vlastněné zbraně, u nichž například majitelé dosud neměli ohlašovací povinnost, a nemusely tak být zaregistrovány. Týká se to například historických, znehodnocených nebo plynových zbraní, které budou nově spadat do přísnější kategorie. Kolik takových zbraní budou muset jejich majitelé nově zaregistrovat, podle podkladů není jasné. Jejich počty se řádově odhadují na desetitisíce až statisíce.

V souvislosti se zkrácením doby platnosti zbrojních průkazů se počítá s tím, že se sníží správní poplatek ze 700 na 400 korun. Norma také omezuje držení zásobníků na více než deset nábojů pro dlouhé zbraně a více než 20 nábojů pro krátké zbraně.

Ministerstvo vnitra v důvodové zprávě k novele uvedlo, že jejím cílem je, aby byla zachována práva a povinnosti oprávněných držitelů zbraní. V zemi bylo v polovině loňského roku přes 301 tisíc držitelů zbrojních průkazů, u kterých bylo přes 819 tisíc zbraní podléhajících registraci podle současných zákonů.

Vicepremiér Richard Brabec (ANO) při příchodu na jednání vlády řekl, že návrh zákona je připraven tak, aby zapracoval do národního práva evropskou směrnici, přitom ale zohlednil skutečnost, že dosavadní česká právní úprava byla přísnější. Nevylučuje další debatu ve Sněmovně o parametrech zákona, například ohledně omezení, které se týkají krátkých zbraní se zásobníky nad 20 nábojů.

ODS se schválením zákona nesouhlasí. „Trváme na tom, že Česká republika by neměla odzbrojovací směrnici implementovat, a to i za cenu sankcí. Zároveň připomínáme, že nebylo dosud rozhodnuto v probíhající žalobě České republiky u Soudního dvora EU na tuto normu, a že její osud je tedy stále nejistý. Jsme proto připraveni v nadcházejícím legislativním procesu učinit vše pro to, aby tato novela byla zamítnuta,“ uvedla poslankyně Jana Černochová (ODS).

