Vláda opět navrhla pro šéfa BIS Koudelku hodnost generála. Povýšit by mohl i ředitel GIBS Dragoun

Zeman opomenul Koudelku při jmenovacím ceremoniálu loni v květnu i říjnu a naposledy letos 8. května. Hrad se na dotaz, jak Zeman přistoupí k letošnímu návrhu, odmítl vyjádřit. Zeman v minulosti o šéfovi civilní kontrarozvědky prohlásil, že není člověkem na svém místě. Výroční zprávu BIS, ve které tajná služba varovala například před ruskými a čínskými agenty, označil za „plácání“.

„My na to máme jiný názor. Pan Koudelka si hodnost generála zaslouží,“ uvedl premiér s tím, že BIS funguje dobře, a to i ve vztahu k zahraničním službám. „Budu o tom mluvit s panem prezidentem a doufám, že konečně ho už o tom přesvědčím,“ uvedl Babiš. Stejně jako on odmítá kritiku ze strany prezidenta BIS.

Přečtěte si rozhovor:

Zabezpečení státu je tragické, varuje expert na kyberbezpečnost Půlpán

Expert na kyberbezpečnost Martin Půlpán ( Autor: Hynek Glos )

Brigádními generály by se nově mohli stát ředitel Agentury personalistiky Vratislav Beran, velitel Kybernetických sil a informačních operací Miroslav Feix a ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek. „Jde o příkladné profesionály, kteří se významně podílejí na plnění úkolů armády. Výrazně přispěli k realizaci reformy ozbrojených sil a předáváním svých zkušeností se zasazují o zkvalitňování jejich úrovně,“ uvedl v tiskové zprávě ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Brigádním generálem by se měl stát i Dragoun, který vede GIBS od loňského loni 1. září. Rybu jmenoval brigádním generálem Zeman v roce 2013, o tři roky později se stal generálmajorem, tentokrát by měl u příležitosti 28. října povýšit na generálporučíka. Brigádními generály by se měli stát také šéfové krajských ředitelství policie v Jihočeském a Jihomoravském kraji Luděk Procházka a Leoš Tržil.

