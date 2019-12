Vláda odvolala ředitele NÚKIB Navrátila, který varoval před Huawei

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) by komise měla být složena do pondělí 6. ledna, tedy do prvního jednání vlády v příštím roce. Dočasně NÚKIB povede statutární náměstek Jaroslav Šmíd.

„Vláda jednomyslně přistoupila k odvolání ing. Navrátila z důvodu, že funkci ředitele NÚKIB nevykonával v požadované kvalitě a s potřebnou odborností, a projevovaly se jeho nedostatečné manažerské a komunikační schopnosti,“ uvedl Babiš. V osobě Šmída bude podle premiéra zajištěna kontinuita práce úřadu.

„Mohu potvrdit, že vláda mě dnes podle zákona o kybernetické bezpečnosti odvolala z funkce ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. K důvodům mého odvolání, které na tiskové konferenci přednesl předseda vlády a které mě značně překvapily, se prozatím nemíním vyjadřovat,“ uvedl Navrátil.

Podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) došlo k odvolání po diskusi, kterou s Babišem vedl delší dobu. Rozhodnutí podle něj není výrazem nedůvěry vůči NÚKIB. Každý z ministrů by podle něj ale potvrdil, že komunikace s Navrátilem neprobíhala odpovídajícím způsobem. „I po konzultacích, které jsem vedl s příslušníky bezpečnostní komunity, jsem došel k závěru, že je potřeba, aby úřad dostal nový impuls, aby přišel někdo, kdo má dlouhodobější vizi fungování úřadu, kdo je schopný reagovat na aktuální výzvy. To bohužel pan ředitel nebyl,“ poznamenal Hamáček.

Zabezpečení státu je tragické, varuje expert na kyberbezpečnost Půlpán

Kabinet podle Babiše vyhlásí transparentní výběrové řízení a ustanoví komisi. Vláda do ní nominuje pět členů. Budou v ní šéfové zpravodajských služeb - ředitelé Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka, Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl a Vojenského zpravodajství Jan Beroun. Dále kabinet nominuje vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci Vladimíra Dzurillu a odborného náměstka ministerstva vnitra Jiřího Nováčka. O nominacích opozice má jednat s představiteli stran ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), uvedl Babiš.

Podle bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (TOP 09) by měl premiér vyvrátit spekulace, že jde o trest za činnost úřadu, který se nebojí poukázat na novodobé hrozby z Ruska a Číny nebo na nezájem vlády řešit kybernetickou bezpečnost státu.

Babiš kritizoval NÚKIB loni v prosinci poté, co úřad vydal varování před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE. Premiérovi vadilo to, že varování vydal, aniž zároveň předložil analýzu dopadů varování na státní tendry. Metodiku, na jejímž základě mohou správci kritické infrastruktury a významných analýzu rizik užívání technologií obou firem provést, NÚKIB vydal o tři týdny později.

S tímto případem ale podle Dostálové odvolání nesouvisí. „Spíš máme výhrady k tomu, že NÚKIB dělá i určitá opatření na jednotlivých resortech, ale není součinný s konkrétním ministerstvem. Nepomáhá resortu ty věci realizovat. My NÚKIB respektujeme, akceptujeme, určitě ho potřebujeme jako Česká republika, ale je potřeba trochu silnějších manažerských dovedností na to, aby se i resortům pomohlo, nastavovaly se ty metodiky, ta kritéria,“ řekla.

Dušan Navrátil (64) • Datum a místo narození: 2. července 1955, Brno • Dosavadní funkce: ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (od 2017) • Vzdělání: fakulta stavební na Vysokém učení technickém (VUT) v Brně (1979); absolvoval postgraduální studium na VUT (numerické metody v inženýrské praxi a automatizované systémy řízení technologických procesů); kurz bezpečnostní politiky na Vojenské akademii v Brně • Kariéra: výzkumný pracovník v Projektovém a vývojovém ústavu cihlářské výroby a keramické prefabrikace (po roce 1980); vedoucí pracovník ve Správě veřejného majetku města Brna (1992 až 1993); podnikatel (1993 až 1996); poslanec v Poslanecké sněmovně za ODA (1996 až 1998); náměstek ředitele Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) pro ekonomiku (1998 až 1999); náměstek ředitele pro analytiku v Bezpečnostní informační službě (BIS, 1999 až 2006), ředitel NBÚ (2006 až 2016); před jmenováním do čela NÚKIB v červenci 2017 působil jako vládní zmocněnec pro kybernetickou bezpečnost • Stranická příslušnost: není členem žádné politické strany; v minulosti byl členem ODA (1991 až 1998) a ODS (1998)

Dále čtěte:

Kauza skvělého úspěchu. Huawei je bezpečnostní hrozba prvního kalibru

Černá listina se plní. Čínský velký bratr už rozhoduje, kdo smí do vlaku

Nejnebezpečnější lidé na internetu: Trump, Putin, Zuckerberg

Největší kyberhrozbou pro Česko je Rusko a Čína, varuje úřad