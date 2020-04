Vláda chce více kompetencí pro ministerstvo zdravotnictví. Novela zákona umožní pokračování některých opatření

Vláda v pondělí projedná novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která by posílila kompetence ministerstva zdravotnictví. Sněmovna by se normou mohla zabývat následující den a projednat ji ve stavu legislativní nouze, řekl včera novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj by upravené kompetence ministerstva zdravotnictví umožnily zachovat restriktivní opatření, která chce vláda udržet do 25. května, i po skončení nouzového stavu. Sněmovna dnes rozhodla o jeho prodloužení do 17. května, přestože vláda žádala o 25. květen.

Babiš po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem řekl, že rozhodnutí Sněmovny o délce trvání nouzového stavu bere na vědomí. Pokud by vláda na situaci nereagovala, podle něj by hrozilo, že po 17. květnu nebudou respektovány restrikce, které chce vláda zachovat ještě další týden kvůli obavě z šíření koronaviru.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) podle Babiše má na pondělní jednání vlády předložit novelu zdravotního zákona, která umožní restriktivní opatření zachovat na základě rozhodnutí ministerstva, tedy i bez nouzového stavu. Ministerstvo by mělo mít možnost zakázat nebo omezit provoz obchodů či služeb nebo nařídit používání určitých hygienických opatření.

Podle Babiše by zákon mohl Česku posloužit i v případě, že by zemi zasáhla druhá vlna epidemie koronaviru.