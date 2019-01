Hlavním nástrojem českého eGovernmentu jsou od 1. července 2009 datové schránky. Šifrovaná obdoba e-mailu sloužící pro komunikaci firem, úřadu i běžných občanů prý státu za oněch deset let ušetřila jen na poštovném 13,8 miliardy korun. Zpráva je oproti dopisu až o 91 procent levnější, do současnosti se odeslalo přes 600 milionů zpráv. Celková investice do systému činila 3,5 miliardy a dle vlády se vyplatila.