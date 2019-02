Visegrádská čtyřka a Německo pomohou Maroku, zaměří se na vnější příčiny migrace

Podle Pellegriniho tak země přispějí k řešení vnějších příčin migrace. Pellegrini i český premiér Andrej Babiš zdůraznili nutnost zamyslet se nad zajištěním bezpečnosti Evropy. Šéfové vlád také zdůraznili společné historické zkušenosti zemí střední Evropy, stejně jako jejich vzájemnou obchodní provázanost.

„To Maroko, to byl můj nápad. Když se posílají peníze přes jiné struktury a fondy, tak příjemci ani neví, že to přišlo od nás. Maroko je země, ze které přichází nejvíce ilegálních migrantů,“ řekl později Babiš, který od roku 1985 do začátku 90. let v Maroku pracoval pro československý podnik zahraničního obchodu.

Parametry připravovaného projektu pomoci Maroku ani jeho finanční rámec podle Babiše zatím nebyly stanoveny. „Není nic konkrétního. Je to jenom myšlenka, která musí být rozvinuta. Oslovíme Maroko a zeptáme se, jaké mají představy, abychom jim pomohli k zastavení ilegální migrace,“ uvedl Babiš.

Z Maroka podle Merkelové dříve proudilo do Evropy mnoho uprchlíků. „Chceme vyslat signál, že budeme spolupracovat při potlačování příčin migrace. Potřebujeme i legální migraci, při které státy budou samy rozhodovat o tom, kdo na jejich území přijde,“ řekla Merkelová. Dodala, že dřívější migrační krizi v EU se evropským státům patrně nepodařilo zvládnout nejlépe.

Premiér Babiš uvedl, že většina členských zemí EU se staví proti návrhu Evropské komise, aby v příštím sedmiletém rozpočtovém rámci unie na období let 2021 až 2027 byl snížen objem peněz na financování projektů, jejichž cílem je zmírnit ekonomické rozdíly mezi regiony. „Nechápu, že komise navrhla něco jiného. Potřebujeme peníze na investice,“ řekl předseda české vlády.

Babiš zdůraznil význam členství v NATO a také nutnost přemýšlet o zajištění bezpečnosti Evropy v budoucnosti. Pokud jde o EU, za zásadní označil nadcházející volby do Evropského parlamentu. Jejich tématy budou podle něj například brexit, sankční politika či migrace. Od budoucího předsedy Evropské komise Babiš očekává, že bude více naslouchat členským státům a že bude bojovat proti byrokracii. Český premiér se také vyslovil pro rozšíření schengenského prostoru volného pohybu o další státy.

Státy V4 podle německé kancléřky efektivně využily evropské fondy k posílení životní úrovně. To je podle ní potřeba mít na zřeteli i při vytváření nového rozpočtu EU.

Merkelová v reakci na obavy středoevropských zemí z projektu rozšíření plynovodu Nord Stream mezi Ruskem a Německem označila za důležitou skutečnost, aby Ukrajina zůstala tranzitní zemí pro ruský plyn. Právě plynovod Nord Stream by umožnil Moskvě obejít Ukrajinu při dodávkách plynu do západní Evropy.

„Za žádných okolností nechceme být závislí pouze na Rusku. Rusko ale bude i nadále zdrojem plynu stejně, jak bylo za studené války,“ řekla Merkelová.

Hostitel schůzky Pellegrini uvedl, že letos si zúčastněné země připomínají 30. výročí událostí, které přinesly střední Evropě svobodu a dnes jsou tyto státy součástí integračního „projektu míru a svobody“. Šéfové vlád V4 a Německa dnes přijali společnou deklaraci, ve které připomínají proměnu, jíž tyto státy prošly za poslední tři desetiletí.

Pellegrini ale také upozornil, že dnes Evropa stojí před novými výzvami, které mohou její budoucnost ohrozit. Je třeba hledat cesty, jak posílit bezpečnost Evropy, řekl předseda slovenské vlády. Oznámil také, že země V4 s Německem připraví projekt pomoci Maroku v souvislosti s řešením vnějších příčin migrace.

Pellegrini a Merkelová zdůraznili, že země V4 a Německo mají velmi silnou vzájemnou obchodní výměnu. To ale podle německé kancléřky přináší i společné problémy, které souvisejí například s automobilovým průmyslem.

