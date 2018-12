Vildumetzová zůstává v čele asociace krajů. Kumulaci funkcí chce vyřešit do konce roku

Hejtmani před měsícem po jednání s vládou prostřednictvím zlínského hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) vyjádřili přání, aby Vildumetzová ve vedení asociace pokračovala. Asociaci od té doby doplnil pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Jana Mračková Vildumetzová v minulosti častokrát kritizovala kumulaci vysokých funkcí. Když se na podzim roku 2017 stala i poslankyní, nejprve avizovala, že si jednu z funkcí vybere a že funkci hejtmanky bude do té doby vykonávat jako neuvolněná. To se ale nestalo. V únoru řekla krajským zastupitelům, že rozhodnutí padne nejpozději do konce roku, ale pravděpodobně dříve. To se také nestalo. Stále tak mimo jiné bere dva platy, poslance i hejtmana.

Definitivní oznámení o tom, jak si s funkcemi poslankyně a hejtmanky poradí, tak zřejmě padne na posledním, prosincovém jednání zastupitelstva Karlovarského kraje. To se má konat 13. prosince.

ANO v minulosti vyzvalo své hejtmany, aby vykonávali pouze jednu funkci. Vildumetzová uvedla, že to, zda zůstane hejtmankou, poslankyní i v čele asociace krajů, teprve zváží.

