Více moci pro Zemana. Prezident chce navrhovat vlastní zákony

Miloš Zeman Autor: ČTK

Prezident Miloš Zeman chce uchvátit to, co se nepovedlo v éře budování státu ani T. G. Masarykovi. Řeč je o možnosti Hradu navrhovat vlastní zákony. Zemana vede k myšlence to, že je jako prezident přímo volený lidem. S nápadem se svěřil Kateřině Valachové z ČSSD, která vede stálou sněmovní komisi pro ústavu.