Většina praktických lékařů stávkuje. Peníze nejsou, vzkázal ministr Ludvík

V Olomouckém a Libereckém kraji se zapojilo asi 80 procent praktických lékařů, ve Zlínském zhruba 90 procent, v Královéhradeckém více než 70 procent. Podobná situace je ale i v dalších krajích.

Peníze navíc pro protestující lékaře a ambulantní specialisty v úhradové vyhlášce na příští rok podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) nejsou. Ze 16 miliard korun navíc půjde většina na zvýšení platů v nemocnicích a na drahou specializovanou léčbu. Zbývající čtyři miliardy korun byly rozděleny tak, aby bylo pro každého trochu. Ludvík to řekl na dnešní tiskové konferenci.

Nemocnice na protesty reagují rozdílně. Strakonická nemocnice kvůli nim rozšířila ambulanci, další jihočeské nemocnice dostaly doporučení, aby zvážily, zda posílí provoz. Naopak nemocnice v Brně, Kyjově, Havířově nebo Břeclavi žádná speciální opatření nechystají a případné pacienty ošetří v ambulancích lékaři, kteří tam normálně ordinují. Žádný dopad stávka ráno neměla ani na velké nemocnice v Libereckém kraji.

Asi 400 lékáren se ke stávce připojilo později dopoledne a jen na půl hodiny. Chtějí dorovnání platby za vydaný recept na úroveň zrušených regulačních poplatků. Elektronický recept, který musí lékaři od roku 2018 vydávat, jim podle České lékárnické komory až třikrát prodlouží práci. Navíc na rozdíl od lékařů nedostanou kompenzaci, aby nové povinnosti přizpůsobily své počítače.

Úhradová vyhláška Návrh úhradové vyhlášky pro příští rok podle ministra počítá díky růstu ekonomiky a zaměstnanosti s výběrem zdravotního pojištění asi o 16 miliard vyšším než pro letošní rok. Na zvýšení platů zdravotníků v nemocnicích, který od ledna příštího roku schválila vláda, z nich půjde 7,5 miliardy. Další 1,5 miliardy musí pokrýt zvýšení platů sester pracujících u lůžek ve směnném provozu, které dostaly 2000 korun navíc od letošního července. „Peníze jdou jen na zvýšení platů, nikoliv na rozvoj nemocnic,“ dodal náměstek ministra Roman Prymula.



Vyhláška přidává také 1,5 miliardy korun na zvýšení platů v následné péči a stejnou částku meziročně navíc na drahou specializovanou léčbu. Podle ministra zbyly necelé čtyři miliardy korun, které byly rozděleny tak, aby každý segment měl navýšení aspoň o trochu. Podle protestujících praktiků a lékárníků jim ale úhrady podle návrhu neporostou.

Lékaři budou muset od ledna příštího roku každý vystavený recept odeslat také na centrální úložiště. Podle protestujících je systém nepřipravený a nemá slibované možnosti, jako je kontrola souběhu a vzájemných působení předepsaných léků. Měl by být proto podle nich dobrovolný. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka řekl, že důvodem odmítání eReceptu není to, že by lékaři neuměli s počítačem. Nelíbí se mi jim ale další povinnosti, které na ně stát klade.

Doktoři protestovali už minulý týden v úterý, zapojilo se jich až 12 tisíc. Ordinace byly otevřené a lékaři měli na rukávech černé pásky jako symbol „pohřbívání“ jejich praxí. Úhradová vyhláška, proti které protestují, zatím není definitivní, hotová má být na konci října.

