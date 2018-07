Velké problémy pro Kima. Ekonomika KLDR loni klesla nejvíce za 20 let

Průmyslová produkce, která se na výkonu hospodářství země podílí zhruba jednou třetinou, klesla o 8,5 procenta. To je také nejprudší pokles od roku 1997. Tovární výroba zkolabovala, protože do Severní Koreje kvůli sankcím neproudí ropa ani jiné energetické zdroje. O 1,3 procenta se snížily výnosy ze zemědělství a o 4,4 procenta klesl stavební průmysl. Vyplývá to z dnešní zprávy jihokorejské centrální banky. KLDR údaje o svém HDP nezveřejňuje.

„Sankce byly v roce 2017 silnější než v roce 2016,“ uvedl zástupce jihokorejské centrální banky, kterého citovala agentura Reuters. Dodal, že se kvůli zákazu vývozu uhlí, oceli, ryb a textilních výrobků výrazně snížil objem zahraničního obchodu. Stanovit přesná čísla je prý obtížné, ale zákazy narušily průmyslovou výrobu.

Letošní rok bude podle jihokorejského profesora ekonomie ze Soulské národní univerzity, kterého citovala agentura Reuters, ještě mnohem horší. Skomírající obchod prý nejprve dopadne na vládní činitele a postupně zasáhne i černý trh. A nakonec se odrazí v nižších příjmech domácností a jejich spotřebě.

Celkový vývoz ze Severní Koreje spadl v roce 2017 o 37,2 procenta, což je nejprudší snížení od poklesu o 38,5 procenta v roce 1998, uvedla jihokorejská centrální banka.

Hrubý národní příjem na obyvatele činil v Severní Koreji loni 1,46 milionu wonů (zhruba 28.000 Kč), což byly podle banky 4,4 procenta přijmu na hlavu v Jižní Koreji.

