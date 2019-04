V USA připravují novou odzbrojovací smlouvu. Trump k ní chce přizvat Čínu

Experti Bílého domu připravují na pokyn prezidenta Donalda Trumpa návrh nové smlouvy o omezení strategických zbraní, která by nahradila dohodu podepsanou v roce 2010 v Praze. Oznámila to dnes americká televize CNN s odvoláním na své zdroje v Bílém domě. Budoucí dohoda by podle prezidentova projektu měla zahrnovat nejen jaderné prostředky USA a Ruska, ale nově i Číny.