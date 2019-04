V lednu stát vyplatil na slevách 439 milionů, nejvíce dostaly České dráhy a Student Agency

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od loňského 1. září využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného, kterou loni schválila vláda. Slevy podle dopravců zatím zvýšily počet cestujících v jednotkách procent, zejména v autobusech.

Zatím se tak stále plní předpoklady ministerstva, které počítaly s ročními náklady na slevy kolem šesti miliard korun. Nejvíce dosud stát dopravcům za poskytnuté slevy zaplatil v říjnu, kdy kompenzace činily 512 milionů korun. Naopak v prosinci to bylo skoro o 100 milionů korun méně, což bylo zapříčiněno zejména vánočními svátky.

Největší část z kompenzací v lednu dostaly tradičně České dráhy, a to 183 milionů korun. Mezi autobusovými dopravci vyfakturovala nejvyšší částku společnost Student Agency s 13,3 miliony korun.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových regionálních autobusových a železničních linkách, v rámci integrovaných dopravních systémů a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V rámci železniční dopravy platí pouze ve vozech druhé třídy.

Vyplacené kompenzace na železnici (v korunách) České dráhy 183 113 697 Regiojet 23 345 316 LEO Express 7 362 959 GW Train Regio 1 683 181 Arriva Vlaky 661 285

Vyplacené kompenzace v autobusové dopravě (v korunách) Student Agency 13 328 886 ČSAD Vsetín 12 424 576 Arriva Střední Čechy 11 922 811 Arriva Morava 11 595 894 Arriva Východní Čechy 11 525 838

