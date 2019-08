V Itálii se blíží konec koalice. Hnutí pěti hvězd už nechce vládnout se Salvinim

Vládní krizi v Itálii spustil právě předseda protiimigrační Ligy Salvini, který podal v Senátu návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Odůvodnil ho nepřekonatelnými názorovými rozdíly, které vládní spolupráci jeho strany s M5S brzdí.

Salviniho cílem bylo vypsání předčasných voleb v co nejčasnějším termínu, které by pro něj byly výhodné vzhledem ke stoupajícím preferencím Ligy. Ta by podle průzkumů volby nyní pohodlně vyhrála. Jeho plány ale vážně narušil Senát, který odmítl hlasovat o nedůvěře a vystoupení premiéra Guiseppe Conteho zařadil do harmonogramu až na 20. srpna.

Pomalé loučení s eurem: v Itálii sílí myšlenka alternativní měny

Mezitím se rovněž začala rýsovat možná spolupráce M5S a opoziční levicové Demokratické strany (PD), které zvažují spojit síly ve snaze zabránit vypsání předčasných voleb na podzim. Obě strany argumentují tím, že v zájmu země je zejména řádné schválení rozpočtu a dalších zákonů, a ve hře je proto podpora pro přechodnou vládu. Takový scénář by mohl znamenat, že Salviniho strategie zcela ztroskotá a že se jeho dosud vládní strana ocitne v opozici.

Právě tyto vyhlídky přiměly Salviniho, aby zaujal smířlivější postoj. Vicepremiér proto hovořil o možnosti pokračování koalice v případě, že by se partneři dohodli na podstatných změnách v kabinetu, napsala agentura Reuters. Tato možnost je ale teď kvůli postoji M5S podle všeho zřejmě neprůchozí.

Salvini se nyní snaží tvrdě vystupovat vůči variantě přechodné vlády, kterou by podpořila PD. V neděli na facebooku napsal, že se jejímu vzniku bude snažit zabránit ze všech sil.

Čtěte také:

O migrační politice nemohou rozhodovat Francie a Německo, vzkazuje Salvini

Itálie odvrátila hrozbu řízení ze strany EU. Evropské komisi závazky Říma stačí

Komentář: Euro peperoncino