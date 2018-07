„Proevropský“ Babiš pro Financial Times: Pravomoce se musejí vrátit národním státům

Evropská unie potřebuje změnu a pravomoci se musejí vrátit do národních metropolí. V rozhovoru pro list Financial Times to prohlásil český premiér Andrej Babiš. Odmítl, že by v České republice, Maďarsku nebo Polsku byla ohrožena demokracie, a potvrdil odpor své vlády proti přerozdělování migrantů.