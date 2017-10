Už jen pět měsíců. Pak půjde prasečák v Letech k zemi

„Až kabinet věc projedná, vše odtajníme,“ slibuje končící ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Zatím tak nechtěl zveřejňovat ani přesnou sumu, za níž stát družstvo od společnost Agpi vykoupí. “Každopádně ministerstvo financí má částku připravenou a navýší nám o ni letošní rozpočet,” potvrzuje Herman fakt, že Agpi získá peníze ještě v roce 2017.

Provoz vepřína se však nezastaví ze dne na den. Kvůli dlouhodobým smlouvám bude slyšet chrochtání prasat na místě druhoválečného utrpení Romů až do konce března příštího roku. Teprve potom Agpi začne s přesunem zvířat a techniky.

Demolice a vyčištění sedmihektarového areálu se třinácti nízkými prasečáky zabere několik měsíců. Teoreticky je možné, že stát stihne očistu do roku 2020, kdy uplyne 70 let od založení kárného pracovního tábora. Během druhé světové války v Letech u Písku zahynuly více než tři stovky Romů, další stovky odtud zamířily vstříc smrti do Osvětimi.

O likvidaci vepřína, který komunisté postavili v roce 1972 na místě lágru, se diskutuje už od poloviny 90. let. K domluvě mezi státem a Agpi však došlo až v posledních měsících.

Památník v Letech vznikl v roce 1995, od velkovýkrmny jej dělí jen malý hájek.

