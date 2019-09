USA stojí za Saúdskou Arábií. Pompeo varoval Írán, že jeho chování nebude tolerováno

„Ohrožující chování íránského režimu nebude tolerováno,“ vzkázal Pompeo Teheránu. Ve středu se sešel se saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem.

Saúdská Arábie ve středu ukázala trosky zařízení útočících na její ropnou infrastrukturu. Jsou podle ní nesporným důkazem, že za incidentem stojí Írán.

Ropná zařízení Abkajk a Churajs v sobotu zachvátil požár poté, co je zasáhlo několik střel. K odpovědnosti za akci se přihlásili jemenští povstalců z řad Húsíů, jejichž spojencem je Írán. Teherán jakékoli zapojení do incidentu odmítá. Útoky způsobily výpadek těžby 5,7 milionu barelů ropy denně, což představuje více než polovinu průměrné denní těžby Saúdské Arábie a pět procent globálních dodávek. Rijád ujišťuje, že těžbu v plném rozsahu obnoví do konce měsíce.

Dále čtěte:

Americká ropa pro Česko. V dubnu dorazilo prvních 57 tisíc tun

Ropný gigant Saudi Aramco získal horší úvěrový rating, než čekal. Uškodil mu vliv Rijádu

Norský státní fond mění strategii. Plánuje omezit závislost na ropě a plynu

Otřes na ropných trzích: po útocích v Saúdské Arábii se čeká prudký růst cen

Putin po útocích na ropná zařízení nabídl Saúdské Arábii protiraketový systém S-400