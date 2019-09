Úrokové sazby zůstávají beze změny. Bankovní rada se obává nejistého vývoje v zahraničí

Důvodem dnešního rozhodnutí je podle ekonomů především nejistý vývoj v zahraničí. „Čistě z pohledu vývoje domácí ekonomiky by bankovní rada mohla úrokové sazby zvýšit, vývoj v zahraničí však v tuto chvíli představuje výrazné riziko, které přesvědčilo radní měnovou politiku raději nezpřísňovat,“ uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Pokud by po zvýšení sazeb následovalo citelnější zpomalování domácí ekonomiky v souvislosti s vývojem v zahraničí, vystavila by se podle něj ČNB kritice a negativnímu reputačnímu riziku, že vývoj nepředvídala.

„Stabilita úrokových sazeb je podle mého názoru adekvátní stávající situaci a předpokládám, že se sazby ČNB nebudou měnit ani ve zbytku letošního roku,“ uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Přečtěte si komentář: Patologie moderní doby Jiří Zatloukal ( Autor: Euro )

