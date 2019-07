Ukrajinské volby podle průzkumů vyhrála Zelenského strana. Získala přes 40 procent

Na druhém místě by podle anket měla být proruská Opoziční platforma s 12,9 procenta hlasů. Do jednokomorové sněmovny se mají ještě dostat Evropská solidarita exprezidenta Petra Porošenka (8,8 procenta), Vlast expremiérky Julije Tymošenkové (8,5) a Hlas rockera Svjatoslava Vakarčuka (6,5). Žádná jiná strana podle průzkumů potřebnou pětiprocentní hranici nepřekonala. Přesnější výsledky voleb by měly být oznámeny kolem 23:00 SELČ.

Klíčovou otázku, zda Sluha národa získá ve sněmovně nadpoloviční většinu, dosavadní odhady nezodpověděly. Chybí údaje o výsledcích voleb v jednomandátových obvodech s většinovým systémem hlasování. Jen v hlavním městě bylo oznámeno, že v centrální Kyjevské oblasti získali ve většinovém hlasování křeslo prakticky pouze kandidáti Sluhy národa.

Prezident Zelenskyj poděkoval voličům za důvěru. V prvním projevu po skončení voleb řekl, že prioritou jeho strany v novém parlamentu bude ukončení konfliktu na východě země, návrat ukrajinských zajatců a boj s korupcí. „Není to jen velká důvěra, je to velká odpovědnost pro mne osobně i pro celý náš tým,“ řekl Zelenskyj a dodal, že „Ukrajince nezradí“.

Za svého hlavního spojence v příštím parlamentu a budoucího koaličního partnera označil prezident stranu Hlas, v jejímž čele stojí prozápadní liberál Vakarčuk. Sám Vakarčuk prohlásil, že ani po zisku poslaneckého mandátu nepřestane hrát se svou rockovou skupinou Okean Elzy.

Porošenko v prvním komentáři k odhadům výsledků řekl, že jeho strana Evropská solidarita bude v parlamentu usilovat o „zastavení odvety proruských sil“. Udělá prý vše pro to, aby proruskou Opoziční platformu, která pravděpodobně skončila jako druhá, nepustil k „reálné politice“.

Demokracie azbukou. Zelenského na Ukrajině čekají tři zásadní úkoly

Vůdce Opoziční platformy Viktor Medvedčuk není s výsledkem úplně spokojen. „Kampaň, kterou proti nám vedli, byla špinavá a cynická. Nastává velmi důležitá etapa boje,“ řekl politik známý svými důvěrnými kontakty v Kremlu. Ruský prezident Vladimir Putin, který je kmotrem Medvedčukovy dcery, přijal jen několik dnů před volbami šéfa Opoziční platformy ve své kremelské pracovně.

V dosavadním parlamentu, zvoleném po vyhnání proruského prezidenta Viktora Janukovyče v roce 2014, zasedali většinou lidé vynesení revoluční převratovou vlnou. Jejich mandát je ale podle povolebního průzkumu u konce, v parlamentu zasednou z velké části noví lidé bez větších politických zkušeností.

Parlament se na Ukrajině volí na pět let. Má 450 křesel, z nichž 26 zůstává kvůli krymské anexi a donbaské válce volných. Podle stranických seznamů bylo zvoleno 225 poslanců, ve většinovém systému 199. O mandáty se ucházela zhruba šedesátka stran, v obvodech s většinovým systémem pak kolem 3000 kandidátů.

Dále čtěte:

Putin poprvé hovořil se Zelenským. Jednali o možnosti urovnání konfliktu na východní Ukrajině

Miliardáři v čele znesvářených států: Porošenko je bohatší než Putin, ale pouze oficiálně

Zvětralé šampaňské na Krymu. Podnikání na staronově ruském poloostrově je rok od roku obtížnější

Cvičiště Ukrajina. Země slouží Rusům jako testovací polygon pro kyberválku

Demokracie azbukou. Zelenského na Ukrajině čekají tři zásadní úkoly