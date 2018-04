Fiala: Zeman by měl sestavením vlády pověřit někoho nového. KSČM vyhlíží předčasné volby

V reakci na čtvrteční rozhodnutí předsedy ČSSD Jana Hamáčka ukončit jednání o koaliční vládě s ANO Fiala uvedl, že osloven by měl být politik, který představí plán a bude mít předpoklady vytvořit vládu v souladu s ústavou.

„Ukončeme toto divadlo a vraťme se k normálním pravidlům parlamentní demokracie,“ řekl Fiala. Babiš podle něj buď není skutečně schopen sestavit vládu podle pravidel parlamentní demokracie, nebo, a to považuje lídr ODS za pravděpodobnější, vodí za nos veřejnost i Zemana, protože mu o žádnou jinou než jeho jednobarevnou vládu ani nejde. „Ztratili jsme téměř šest měsíců, kdy se předseda ANO snažil přesvědčit veřejnost, že takovýto stav je normální a že si na to máme zvyknout. Ale toto normální ve skutečnosti není,“ míní.

Prezident Zeman zatím na vývoj nereagoval:

Své stanovisko k aktuálnímu politickému dění pan prezident nejdříve sdělí panu premiérovi. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 6. dubna 2018

Podle Kalouska není zásadní překážkou pro dosažení vlády s důvěrou povolební pat, ale osoba Andrej Babiš. „Prezident s minimální odpovědností k ústavě a svojí zemi by teď pověřil druhým pokusem jiného politika. Co udělá ten náš, to ví jen on. Možná ještě (ruský ministr zahraničí Sergej) Lavrov,“ uvedl Kalousek, který Zemana dlouhodobě kritizuje za tíhnutí k Rusku.

Zásadní překážkou pro dosažení vlády s důvěrou není povolební pat, ale osoba @AndrejBabis. Prezident s minimální odpovědností k Ústavě a svojí zemi by teď pověřil druhým pokusem jiného politika. Co udělá ten náš, to ví jen on. Možná ještě Lavrov... — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 6. dubna 2018

Filip před dnešním jednáním výkonného výboru KSČM uvedl, že nelze vyloučit předčasné volby, na které jsou komunisté připraveni. Záležet podle něj bude také na výsledku sobotního sjezdu ČSSD v Hradci Králové.

Místopředsedu hnutí Svoboda a přímá demokracie Radima Fialu kvůli přístupu ČSSD krach jednání nepřekvapil. „Strana se sedmi procenty chce pět ministerstev, to je asi třetina. Je to naprosto drzá snaha popřít výsledek voleb. Kde jsou 'obránci demokracie', kde jsou studentské stávky a revoluční vystoupení uměleckých celebrit. Nyní mlčí a za ohrožení demokracie budou považovat právě to, že zatím tento podvod na voliče nevyšel,“ napsal Fiala na facebooku.

Lídři ČSSD Hamáček a Jiří Zimola ve čtvrtek večer po zhruba dvouhodinovém jednání s vyjednavači ANO uvedli, že se sociální demokraté rozhodli zůstat v opozici, protože ANO odmítlo všechny varianty vládnutí bez trestně stíhaného Babiše. Dnes odpoledne proto navrhnou ukončit jednání s ANO širšímu vedení ČSSD.

Před sjezdem

Krach jednání o vládě bude jedním z témat sjezdu ČSSD, který bude pokračovat o víkendu. Zřejmě konečné slovo k možné koalici by měl zaujmout i na základě dnešního stanoviska předsednictva, kterému odpoledne předseda strany Hamáček navrhne, aby byla koaliční jednání ukončena. Sjezd má na programu také vnitrostranická témata, především volbu řadových místopředsedů, ale také zvažovanou změnu stanov. Sjezd ČSSD byl v Hradci Králové zahájen 18. února, kdy však delegáti stihli jen zvolit předsedu a statutárního místopředsedu a pověřit je jednáním s ANO.

Sjezd se v únoru usnesl, že strana má s ANO vyjednávat, současně však nejsilnější sněmovní subjekt vyzval, aby neblokovalo nominací obviněné osoby vznik stabilní vlády. Babiš čelí stíhání kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapího hnízda. V posledních týdnech však údajně čelili lídři ČSSD tlaku od straníků, kterým vadila Babišova vyjádření v médiích v průběhu jednání a neochota ANO k personálním ústupkům.

Delegáti v Hradci Králové v polovině února zvolili šéfem strany místopředsedu Sněmovny Hamáčka a jeho statutárním zástupcem bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu. Na pozice ve vedení ČSSD rezignovali všichni místopředsedové z původního vedení, tedy Lubomír Zaorálek, Michaela Marksová, Jan Birke a Petr Dolínek. Na volbu jejich nástupců však nezbyl v únoru čas.

O místopředsednické funkce se přihlásilo přes 20 uchazečů. Mezi favority na místo v nejužším vedení bývají často zmiňováni pardubický hejtman Martin Netolický či poslanci Roman Onderka, Antonín Staněk, který se v únoru neúspěšně ucházel o funkci předsedy, a Tomáš Hanzel. Stávající stanovy zaručují alespoň jedno místo ve vedení pro ženu, hovoří se například o krajské radní z Vysočiny Janě Fialové.

ČSSD by se měla vrátit i k diskusi o změnách stanov. Podle návrhu, který sestavila speciální komise podle námětů straníků, by z aktuálního dokumentu mohly vypadnout například kvóty pro zastoupení žen v některých orgánech a na kandidátkách. Větší pružnost strany by měla zajistit elektronická hlasování, která by umožnila nahradit nákladná korespondenční hlasování. O jednotlivých novinkách by se mělo rozhodovat v několika dílčích hlasováních.

Při únorové debatě se dočkal kritiky mimo jiné návrh, aby 40procentní zastoupení žen na krajských či sněmovních kandidátkách nebylo automatické, ale musel ho předem odsouhlasit kvalifikovanou většinou sjezd. Stejná změna by se měla týkat i ustanovení, podle kterého o konečné podobě kandidátek v komunálních, senátních a sněmovních volbách rozhodují všichni členové v příslušném obvodu v přímém hlasování. Navrhovaná opatření kritizovali například senátor Jiří Dienstbier či bývalá ministryně práce Marksová.

