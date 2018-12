Tvrdý brexit může způsobit až půlroční dopravní chaos, varuje britská vláda

Omezený přístup do přístavů Dover a Folkestone, kam putuje většina nákladů z kontinentu, a zpoždění v rozvozu zboží z nich by mohly panovat až do konce září příštího roku, pokud Británie 29. března opustí EU bez dohody, varuje vládní analýza, o které dnes informovala zpravodajská stanice BBC.

Podle BBC jednotlivá ministerstva v souvislosti s dokumentem vyzvala úřady a další organizace pod svou správou, aby přepsaly své krizové plány. Například ministerstvo zdravotnictví vyzvalo Národní zdravotnickou službu (NHS), aby zajistila dostatek léků na výrazně delší dobu než dříve předpokládaných šest týdnů. Ministr zdravotnictví Matt Hancock například vyzval NHS, aby se pokusila zajistit i alternativní způsoby zásobování včetně letecké přepravy.

Zhruba 90 procent všech léků a lékařských pomůcek dovážených do Británie, ale i do Irska z evropského kontinentu putuje přes přístav Dover, upozornila BBC.

Dopady brexitu v Česku: o práci může přijít 40 tisíc lidí, HDP se sníží až o 55 miliard

„Toto je do velké míry pesimistický scénář. V případě odchodu z EU bez dohody samozřejmě budeme tvrdě tlačit na členské státy, aby přijaly pragmatická řešení, a zajistily tak pokračování plného toku zboží, což by by bylo v jejich i v našem zájmu,“ uvádí vládní analýza.

Rada hrabství Kent, ve kterém leží Dover i Folkestone a ve kterém ústí i tunel vedoucí pod Lamanšským průlivem, varovala, že by problémy po brexitu bez dohody mohly nastat i v nečekaných oblastech. Kvůli obnovení kontrol na hranicích, které by způsobily chaos a velké dopravní zácpy, by se nemusely dostat pohřební vozy k nebožtíkům, mohly by se hromadit odpadky a děti by mohly mít problém dostat se do škol. Obyvatele Kentu samospráva varovala, že by mohly nastat i problémy se zásobováním potravinami z domácích zdrojů, neboť na silnicích může uváznout odhadem až 10 tisíc nákladních vozů.

Premiérka Theresa Mayová v uplynulých dnech varovala, že v případě, že poslanci odmítnou její dohodu s Evropskou unií, má Británie jen dvě možnosti: opustit Unii bez dohody nebo v Unii zůstat. Podle dosavadních informací se ministerské předsedkyni nepodařilo přesvědčit dostatek odpůrců dohody, aby pro ni v úterý zvedli ruku.

Dále čtěte: