Trump znovu zaútočil na Google. Viní jej ze zmanipulování prezidentských voleb

„Google zmanipuloval 2,6 až 16 milionů voličů ve prospěch Hillary Clintonové ve volbách 2016! Přišel s tím stoupenec Clintonové, nikoli Trumpa. Google by měl být trestně stíhán. Moje vítězství bylo dokonce větší, než se předpokládalo!“ napsal prezident. Zdroj své informace neupřesnil, za svůj tweet jen připojil odkaz na konzervativní nadaci Judicial Watch, která často upozorňuje na údajné přehmaty opozičních demokratů.

Server The Hill napsal, že Trump zřejmě čerpal z výzkumu kontroverzního badatele Roberta Epsteina, který v červnu v Senátu amerického Kongresu vypovídal o údajných manipulacích vyhledávačů během volební kampaně. Právě tam podle The Hill padlo číslo 2,6 milionu jako počet osob, které prý Google svými manipulativními vyhledávacími technikami ovlivnil ve prospěch Clintonové.

Wow, Report Just Out! Google manipulated from 2.6 million to 16 million votes for Hillary Clinton in 2016 Election! This was put out by a Clinton supporter, not a Trump Supporter! Google should be sued. My victory was even bigger than thought! @JudicialWatch