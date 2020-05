Trump zaútočil na Hlas Ameriky. Na kontrolu rozhlasové stanice hodlá dosadit svého člověka

Donald Trump (čtk) - Americký prezident Donald Trump

Donald Trump (čtk) - Americký prezident Donald Trump

Donald Trump (čtk) - Donald Trump a Kim Čong-un

Donald Trump (čtk) - Setkání Donalda Trumpa s brazilským prezidentem Jairem Bolsonarem

Donald Trump (čtk) - Americký prezident Donald Trump

Donald Trump (čtk) - Americký prezident Donald Trump

Donald Trump (čtk) - Donald Trump servíroval v Bílém domě jídla z fast foodů

Donald Trump (čtk) - Americký prezident Donald Trump

Donald Trump (čtk) - Americký prezident Donald Trump

Donald Trump (čtk) - Americký prezident Donald Trump

Donald Trump (čtk) - Americký prezident Donald Trump

Donald Trump (čtk) - Americký prezident Donald Trump

Donald Trump (čtk) - Donald Trump v Radě bezpečnosti OSN

Donald Trump (čtk) - Melania Trumpová, Donald Trump, Angela Merkelová a Emmanuel Macron

Donald Trump (čtk) - Americký prezident Donald Trump

Donald Trump (čtk) - Americký prezident Donald Trump

Donald Trump (čtk) - Americký prezident Donald Trump

Donald Trump (čtk) - Americký prezident Donald Trump

Donald Trump (čtk) - Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin

Donald Trump (čtk) - Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a americký prezident Donald Trump

Donald Trump (čtk) - Americký prezident Donald Trump

Donald Trump (čtk) - Americký prezident Donald Trump

Donald Trump (čtk) - Americký prezident Donald Trump spolu s ministrem zahraničí Mikem Pompeem

Donald Trump (čtk) - Donald Trump

Donald Trump (čtk) - Americký prezident Donald Trump na Světovém ekonomickém fóru v Davosu

Americký prezident Donald Trump ve své válce proti médiím útočil již na mnohé televize či deníky, jeho poslední terč je ale velmi překvapivý, napsala agentura AP. Trump se totiž opřel do rozhlasové stanice Hlas Ameriky (Voice of America, VOA), jedné z nejvýznamnějších stanic v USA, která šíří svůj program do celého světa a začala vysílat po vstupu USA do 2. světové války.

Trump a jeho stoupenci stanici obvinili z „ostudného“ zpravodajství a nyní se snaží prosadit, aby v čele vládní agentury, která na VOA dohlíží, stál jejich člověk. Bitva, která bude mít významný dopad na budoucnost stanice, se bude odehrávat v Kongresu.

Navzdory výhradám demokratů plánuje senátní výbor pro zahraniční vztahy ve čtvrtek hlasovat o šéfovi vládní agentury, která spravuje jak VOA, tak i například Rádio Svobodna Evropa/Rádio Svoboda či Rádio Martí, které vysílá na Kubě. Očekává se, že republikány kontrolovaný výbor podpoří do funkce právě Trumpova kandidáta. Tím je konzervativní filmař Michael Pack. A jak poznamenala agentura AP, demokrati se obávají, že s jeho šéfováním se vládní agentura změní v nástroj Trumpovy propagandy, který stojí daňové poplatníky přes 200 milionů dolarů (pět miliard korun) ročně.

Označení médií jako „nepřátel lidu“ se stalo častou součástí Trumpova slovníku. Prezident na „falešná média“ opakovaně útočí a obviňuje je, že podrývají jeho autoritu, straní opozici a zpochybňují jeho volební vítězství.