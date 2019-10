Trump vyzval Čínu k vyšetřování Bidena a jeho syna. Podle opozice porušil prezidentskou přísahu

Trump od minulého týdne čelí hrozbě ústavní žaloby a sesazení z funkce (impeachmentu) kvůli podezření, že podobný nátlak v červenci vyvíjel v telefonickém rozhovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

„Čína by měla zahájit vyšetřování Bidenových,“ řekl Trump novinářům před Bílým domem. Poznamenal, že čínského prezidenta Si Ťin-pchinga přímo o vyšetřování Bidena a jeho syna nepožádal, ale podle něj je to „určitě něco, o čem bychom mohli začít uvažovat“.

Trump však vyšetřování Bidenových doporučil také Kyjevu. „Řekl bych, že pokud by byli čestní, zahájili by obsáhlé vyšetřování Bidenových,“ řekl prezident podle agentury DPA s poukazem na Ukrajinu. Pokud bych byl na místě ukrajinského prezidenta Zelenského, „určitě bych to doporučil“, řekl dále Trump.

Trump a jeho právník Rudy Giuliani se snaží zpochybňovat obchodní aktivity Huntera Bidena v Číně. Dosud se však nenašly důkazy o tom, že Joe Biden, který by mohl být Trumpovým vyzyvatelem v příštích prezidentských volbách, by finančně profitoval z podnikatelských styků svého syna.

Trump za své nejnovější výroky sklidil kritiku. Demokrat Schiff prohlásil, že prezident „nemůže využívat moci svého řadu k nátlaku na zahraniční vůdce, aby vyšetřovali jeho politické protivníky“.

Schiff dále prohlásil, že Trump žádostí vznesenou vůči Číně porušil svou prezidentskou přísahu. „Prezident Spojených států pobízením cizí země k opětovnému vměšování, které by mu pomohlo s (prezidentskou) kampaní, tím, že by vyšetřovala protivníka, zásadně porušuje prezidentskou přísahu. Ohrožuje to naše volby. Ohrožuje to naši národní bezpečnost. Měl by to odsoudit každý člen našeho orgánu, jak demokraté, tak republikáni,“ prohlásil Schiff.

Přečtěte si: V USA se vede boj o identitu whistleblowera, který upozornil na Trumpův ukrajinský telefonát

Americký prezident Donald Trump ( Autor: čtk )

Šéfka Sněmovny reprezentantů demokratka Nancy Pelosiová prohlásila, že Trumpova výzva adresovaná Číně je „nejnovějším příkladem toho, že (prezident) staví svůj osobní politický zisk nad ochranu čestnosti našich voleb“.

Šéfa Bílého domu se naopak zastal viceprezident Mike Pence. „Tato nekonečná vyšetřování ve Washingtonu by měla skončit a předsedkyně Pelosiová a demokraté by se měli zaměřit na témata bezpečnosti, prosperity, infrastruktury, USMCA (obchodní Dohoda USA-Mexiko-Kanada) a snižování cen léčiv,“ řekl Pence novinářům v Arizoně. Zároveň podle agentury AP prohlásil, že Američané mají právo vědět, zda bývalý viceprezident nebo jeho rodina profitovali ze svého postavení.

Bidenova kampaň uvedla, že Trump „se zoufale upíná ke konspiračním teoriím, které byly vyvráceny“.

Trump viní Bidena, že jako viceprezident se zasazoval o propuštění ukrajinského generálního prokurátora, čímž chtěl ochránit svého syna před ukrajinskou justicí. Hunter Biden působil v ukrajinské plynárenské firmě Burisma Group, jejíž aktivity vyšetřovala v roce 2016 ukrajinská prokuratura. Kromě toho Trump tvrdí, že Biden mladší si zajistil obchodní příležitost, když svého otce doprovázel na konci roku 2013 na oficiální cestě do Číny.

