Trump: Těším se na další schůzku s Putinem

„Těším se na druhou schůzku, abychom mohli začít uskutečňovat některé z mnoha věcí, o kterých jsme diskutovali, včetně tažení proti terorismu, bezpečnosti pro Izrael, jaderného odzbrojení, kybernetických útoků, obchodu, Ukrajiny, míru na Blízkém východě, Severní Koreje a dalšího,“ uvedl americký prezident. Dodal, že na všechny problémy existují odpovědi, ačkoli některé mohou být snadné, jiné zase obtížné.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........