Trump připustil návrat USA k pařížské dohodě. Chce ale výhodnější podmínky

Spojené státy by se mohly vrátit k pařížské dohodě o klimatu, pokud by pro ně stanovila výhodnější podmínky, řekl americký prezident Donald Trump s dovětkem, že si oblíbil zarytého zastánce dohody, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Vyjádřil se i k chystané britské královské svatbě, na níž by podle spekulací médií mohl být místo Trumpa pozván jeho předchůdce Barack Obama. Princi Harrymu a jeho nastávající popřál hodně štěstí.