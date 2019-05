Trump pohrozil Kubě kvůli jejím vojákům ve Venezuele tvrdými sankcemi a naprostým embargem

„Pokud kubánští vojáci a milicionáři okamžitě NEUKONČÍ vojenské a další operace, jejichž účelem je zabíjet a ničit ústavu Venezuely, bude na ostrov Kuba uvaleno plné a naprosté embargo společně s nejvyššími sankcemi,“ napsal Trump. „Doufejme, že všichni kubánští vojáci se rychle a spořádaně vrátí na svůj ostrov,“ dodal.

Havana patří k hlavním spojencům autoritáře Madura. Americká vláda podle agentury AP uvádí, že ve Venezuele Madurův režim podporuje asi 20 tisíc kubánských vojáků a agentů. Tento údaj ale Kuba zpochybňuje.

If Cuban Troops and Militia do not immediately CEASE military and other operations for the purpose of causing death and destruction to the Constitution of Venezuela, a full and complete....