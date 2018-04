Trump opakovaně zval Putina do Bílého domu, tvrdí Lavrov

Americký prezident Donald Trump opakovaně zval během nedávného telefonického rozhovoru svého ruského kolegu Vladimira Putina do Bílého domu, Putin mu na oplátku nabídl návštěvu Moskvy. Prohlásil to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov s tím, že konkrétní termín možné Putinovy cesty do Washingtonu stanoven není. Rusko nadále od Trumpa očekává konkrétnější návrhy k Putinově návštěvě, dodal Lavrov.