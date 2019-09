Trump kvůli sebevražednému útoku v Kábulu zrušil mírové rozhovory s Tálibánem

„Pokud nesouhlasí s příměřím během těchto velice důležitých mírových rozhovorů a zabijí 12 nevinných lidí, pak zřejmě ani nemají sílu na to, aby vyjednali smysluplnou dohodu,“ napsal Trump. Radikální islamistické hnutí obvinil, že pomocí útoku na nevinné lidi chce jen zlepšit svou vyjednávací pozici. Z Trumpova vyjádření není zřejmé, zda bylo vyjednávání definitivně zrušeno, nebo jen dočasně přerušeno.

Kancelář afghánského prezidenta dnes uvedla, že opravdového míru lze dosáhnout jen v případě, že Tálibán ukončí násilí a přistoupí na přímé rozhovory s vládou. „Skutečný mír nastane, až Tálibán přestane zabíjet Afghánce, přistoupí na příměří a na přímé jednání s afghánskou vládou,“ uvedla kancelář v reakci na Trumpovo rozhodnutí zrušit jednání s představiteli hnutí.

Při čtvrtečním útoku Tálibánu kromě příslušníka americké armády zemřel i rumunský voják a deset afghánských civilistů. Sebevražedný útočník odpálil vozidlo napěchované výbušninami na kontrolním stanovišti v centru města poblíž čtvrti s vládními budovami, velvyslanectvím USA a sídlem mise NATO. Šlo už o druhý útok Tálibánu v afghánském hlavním městě v tomto týdnu. Pondělní útok sebevražedného atentátníka si vyžádal nejméně 16 mrtvých a 119 zraněných.

....only made it worse! If they cannot agree to a ceasefire during these very important peace talks, and would even kill 12 innocent people, then they probably don’t have the power to negotiate a meaningful agreement anyway. How many more decades are they willing to fight?