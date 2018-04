Trump krotí optimismus. Bílý dům je skeptický ke slibům Kim Čong-una

Podle činitelů Bílého domu mohou být vyjádření diktátora Kim Čong-una pastí před severokorejsko-americkým summitem plánovaným na květen nebo počátek června.

Severokorejská agentura KCNA podle jihokorejských médií v sobotu oznámila, že KLDR zastaví své jaderné testy, ukončí mezikontinentální starty balistických raket a uzavře jadernou testovací střelnici. Podle KCNA tento krok Kim zdůvodnil tím, že nyní KLDR zaměří úsilí na hospodářský růst a na mír na Korejském poloostrově.

„Jsme ještě hodně daleko od řešení (otázky) Severní Koreje, možná všechno vyjde, možná ne - to ukáže až čas… Ale práce, kterou dělám nyní já, měla být vykonána už dávno!“ napsal Trump, podle jehož předchozích vyjádření přiměl Pchjongjang k jednání až tvrdý postoj současné americké vlády. Prezident již v minulosti kritizoval předchozí vládu, která podle něho KLDR příliš ustupovala, což prý k ničemu nevedlo.

Trump severokorejský slib zprvu uvítal jako dobrou zprávu pro Severní Koreu a svět a jako velký pokrok. Jeho poradci ale v soukromí upozorňují, že Kimův slib je zajímavý spíš tím, co neobsahuje - přímý závazek jaderného odzbrojení, napsal The Washington Post.

Co Kim nasliboval?

Poměrně málo závažný příslib, který může rychle padnout, má podle amerických poradců vyvolat dojem, že Kim se chová rozumně a usiluje o kompromis. Požadavky, které KLDR bude žádat výměnou, by pak ze strany Američanů bylo obtížné odmítnout.

Kimův slib americké experty překvapil; čekali spíše, že severokorejský vůdce před summitem osloví poselstvím lid své země. Kimův odkaz na plány hospodářského povznesení KLDR naznačuje, že jeho cílem je zmírnit hospodářské sankce. Z dřívějších případů, kdy Severní Korea porušila své sliby poté, co Západ sankce uvolnil, se ale Washington už poučil, řekli poradci Bílého domu washingtonskému listu.

Někteří analytici doporučují, aby americká vláda vzala mlčky na vědomí, že Severní Korea po třiceti letech vývoje jaderné zbraně nepřijme okamžité kroky k tomu, aby zbrojní program zastavila. Jiným řešením by mohlo být zavedení limitů, které by Pchjongjangu umožnily zachovat si určitou jadernou moc a zároveň by omezily sílu náloží a počet nosičů. Obě země by zároveň pracovaly na zvýšení vzájemné důvěry, což by mohlo vést k vážnějším rozhovorům o odzbrojení, píše The Washington Post.