Trump jednal s Putinem o kontrole zbrojení, chce do ní zahrnout i Čínu

„Oba státníci se shodli, že zlepšení vztahů mezi USA a Ruskem odpovídá zájmům obou zemí a celého světa,“ praví se v prohlášení, které po jednání podle agentury TASS zveřejnil Bílý dům. Prezidenti se k obsahu a výsledku dnešní schůzky zatím obšírněji nevyjádřili.

Prezidenti podle tohoto dokumentu kromě modelu kontroly zbrojení pro 21. století jednali také o situaci v Íránu, Sýrii, Venezuele a na Ukrajině. Schůzka, uspořádaná na okraji summitu G20, podle Interfaxu trvala skoro půldruhé hodiny, podle agentury TASS hodinu a 20 minut.

Trump před začátkem dnešního jednání ocenil „velmi dobré vztahy“ s Putinem. „Myslím, že výsledky této schůzky budou výborné,“ řekl americký prezident. „Nemohu než souhlasit s prezidentem (USA), máme o čem hovořit,“ řekl Putin po úvodní řeči Trumpa.

Obě země během posledních měsíců oznámily, že odstupují od dohody o likvidaci raket středního a krátkého doletu z dob studené války. Spojené státy Rusko obviňovaly, že smlouvu porušuje, ruská strana taková tvrzení ale odmítá. Vyčítala také Washingtonu, že od smlouvy odstoupil hlavně kvůli tomu, že se nevztahuje na Čínu.

Putin dnešní schůzku označil za dobrou příležitost, jak pokračovat v dialogu po summitu v Helsinkách loni v červenci. Na něm si prezidenti obou velmocí slíbili obnovení spolupráce svých zemí a Trump tehdy prohlásil, že mrazivé rusko-americké vztahy jsou minulostí.

Trump svému protějšku před novináři v nadsázce sdělil, aby se „nevměšoval do amerických voleb“. Podle agentur tak učinil po dotazu reportéra, který se zeptal, zda Trump toto téma před Putinem zmíní na společném jednání. Ruský prezident na Trumpovu poznámku zareagoval úsměvem.

Konec snu o Palestině? Trumpův mírový plán zvýhodňuje Izrael

Šéf Bílého domu a šéf Kremlu se také několikrát setkali na okraj různých mezinárodních konferencí a počátkem minulého měsíce si spolu půldruhé hodiny telefonovali.

Jednání se z ruské strany zúčastnil ministr zahraničí Sergej Lavrov, ministr financí Anton Siluanov, Putinův poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov a tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Součástí delegace Spojených států je ministr zahraničí Mike Pompeo, ministr financí Steven Mnuchin, poradce prezidenta Trumpa pro národní bezpečnosti John Bolton, personální šéf Bílého domu Mick Mulvaney a tisková mluvčí Bílého domu Stephanie Grishamová.

Ukrajinská média připomněla, že obdobná schůzka se měla konat i na předchozím summitu G20 v Buenos Aires v Argentině, ale Bílý dům ji zrušil kvůli incidentu v Kerčském průlivu, kde loni v listopadu Rusové ostřelovali a zajali tři ukrajinská plavidla s 24 námořníky. Nyní, v Ósace, Trump řekl, že toto téma není na pořadu. „Neposuzovali jsme to,“ odpověděl na otázky novinářů podle listu Ukrajinska pravda.

Trump také uvedl, že očekává produktivní setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem; schůzka je podle agentury Reuters velice očekávaná vzhledem k napětí v americko-čínských obchodních vztazích. „Kdo ví, ale myslím, že to bude produktivní. Přinejmenším to bude produktivní. Uvidíme, co se stane a co z toho vzejde,“ řekl reportérům. Na otázku, zda slíbil čínskému prezidentovi šestiměsíční odklad cel, Trump řekl: „Ne.“

