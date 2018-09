Trump dál ostřeluje ministra spravedlnosti Sessionse. Podle něj škodí republikánům

Vyšetřování „dvou velmi populárních republikánských kongresmanů ukončilo ministerstvo spravedlnosti Jeffa Sessionse dobře zpropagovaným obviněním, právě před volbami“, napsal Trump na twitteru. „Dvě snadná vítězství“ pro republikány jsou podle něj nyní v ohrožení. „Dobrá práce, Jeffe,“ dodal prezident na adresu svého ministra spravedlnosti.

Když hovořil o „populárních kongresmanech“, měl podle AP šéf Bílého domu na mysli republikánské poslance Sněmovny reprezentantů USA Duncana Huntera a Chrise Collinse. Hunter byl obviněn z korupce, neboť údajně spolu s manželkou zneužil 250 tisíc dolarů (5,5 milionu korun) z fondu na kampaň na soukromé účely. Collinse obvinili z finančních podvodů, ze zneužívání obchodních informací, ke kterým měl přístup, a ze lhaní FBI.

Two long running, Obama era, investigations of two very popular Republican Congressmen were brought to a well publicized charge, just ahead of the Mid-Terms, by the Jeff Sessions Justice Department. Two easy wins now in doubt because there is not enough time. Good job Jeff......