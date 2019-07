Trump chválil vojáky za obsazení letiště v 18. století. Za faux pas prý mohlo čtecí zařízení

„Naše armáda … rozrazila ochranné valy, ovládla letiště, udělala vše, co udělat měla,“ chválil Trump vojáky z dob americké války za nezávislost ze 70. a 80. let 18. století. Také bitvu o pevnost Fort McHenry přiřadil do tohoto období, ačkoliv se odehrála až během americko-britské války, jež vypukla v roce 1812.

Trumpových chyb si brzy povšimli uživatelé sociálních sítí, na twitteru své vtípky označují hashtagem #RevolutionaryWarAirports.

„Myslím, že déšť vyřadil z provozu čtecí zařízení,“ vysvětloval dnes Trump. „Uměl jsem ten projev velmi dobře, takže jsem byl schopen odříkat ho bez čtecího zařízení, ale to se stejně rozbilo, a i tak by bylo těžké se na něj dívat, protože bylo celé zmoklé,“ řekl šéf Bílého domu.

Ve čtvrtečním projevu Trump také řekl, že pro Američany není nic nemožné a že americká vlajka bude brzy vztyčena i na Marsu. Letošní oslavy Dne nezávislosti byly neobvyklé vojenskou přehlídkou, za jejíž uspořádání se Trump stal terčem kritiky. Jeho odpůrci mu vyčetli, že rozhazuje peníze daňových poplatníků a politizuje oslavy v rámci své kampaně za znovuzvolení.

